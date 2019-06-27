Овечкин продолжит занимать пост советника гендиректора ХК «Динамо» (Москва)
- Reuters
Как сообщает официальный сайт московского «Динамо», воспитанник клуба Александр Овечкин продолжит занимать пост советника генерального директора организации.
Хоккеист выступал за столичное «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также во время локаута в сезоне-2012/13. С 2010 года Овечкин являлся советником президента «Динамо», а с 2018-го — советником генерального директора клуба.
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