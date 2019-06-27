Овечкин продолжит занимать пост советника гендиректора ХК «Динамо» (Москва)

Форвард сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сохранил пост советника генерального директора клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» (Москва).

Как сообщает официальный сайт московского «Динамо», воспитанник клуба Александр Овечкин продолжит занимать пост советника генерального директора организации.

Хоккеист выступал за столичное «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также во время локаута в сезоне-2012/13. С 2010 года Овечкин являлся советником президента «Динамо», а с 2018-го — советником генерального директора клуба.

Ранее сообщалось, кто из российских звёзд НХЛ не был задрафтован в первом раунде.