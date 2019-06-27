Овечкин продолжит занимать пост советника гендиректора ХК «Динамо» (Москва)

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Форвард сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сохранил пост советника генерального директора клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» (Москва).
Овечкин продолжит занимать пост советника гендиректора ХК «Динамо» (Москва)
  • Reuters

Как сообщает официальный сайт московского «Динамо», воспитанник клуба Александр Овечкин продолжит занимать пост советника генерального директора организации.

Хоккеист выступал за столичное «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также во время локаута в сезоне-2012/13. С 2010 года Овечкин являлся советником президента «Динамо», а с 2018-го — советником генерального директора клуба.

Ранее сообщалось, кто из российских звёзд НХЛ не был задрафтован в первом раунде.

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