Судья матча «Спартак» — ЦСКА выступил против возобновления игры в равных составах

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Главный арбитр матча между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА на Кубке Париматч Премьер Александр Харкам отказался выполнять просьбу красно-синих возобновить игру в равных составах после удаления защитника армейцев Кирилла Набабкина.
Судья матча «Спартак» — ЦСКА выступил против возобновления игры в равных составах
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  • © ФК «Спартак-Москва»

Как рассказал комментатор Тимур Журавель в эфире телеканала «Матч Премьер», красно-синие предложили продолжить игру в равных составах. «Спартак», в свою очередь, дал на это согласие.

Тем не менее судейская бригада отказала, так как Харкам не захотел терять лицензию в случае проверки.

В конце первого тайма между Луисом Адриано и Кириллом Набабкиным произошла стычка, в ходе которой защитник армейцев после единоборства на фланге ударил по ноге лежавшего Адриано. Бразилец после этого толкнул соперника в спину, а судья наказал обоих игроков жёлтыми карточками.

Тем не менее через какое-то время конфликт возобновился. Во время борьбы в центре поля форвард красно-белых оттолкнул находившегося сзади Набабкина, а тот несколько раз ударил ногой спартаковца. Нападающий отмахнулся, попав россиянину рукой по лицу.

При этом Набабкин был удалён по итогам эпизода, а Адриано остался на поле.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Спартака».

Ранее девушка Адриано прокомментировала его стычку с Набабкиным.

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