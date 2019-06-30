Судья матча «Спартак» — ЦСКА выступил против возобновления игры в равных составах
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- © ФК «Спартак-Москва»
Как рассказал комментатор Тимур Журавель в эфире телеканала «Матч Премьер», красно-синие предложили продолжить игру в равных составах. «Спартак», в свою очередь, дал на это согласие.
Тем не менее судейская бригада отказала, так как Харкам не захотел терять лицензию в случае проверки.
В конце первого тайма между Луисом Адриано и Кириллом Набабкиным произошла стычка, в ходе которой защитник армейцев после единоборства на фланге ударил по ноге лежавшего Адриано. Бразилец после этого толкнул соперника в спину, а судья наказал обоих игроков жёлтыми карточками.
Тем не менее через какое-то время конфликт возобновился. Во время борьбы в центре поля форвард красно-белых оттолкнул находившегося сзади Набабкина, а тот несколько раз ударил ногой спартаковца. Нападающий отмахнулся, попав россиянину рукой по лицу.
При этом Набабкин был удалён по итогам эпизода, а Адриано остался на поле.
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Спартака».
Ранее девушка Адриано прокомментировала его стычку с Набабкиным.