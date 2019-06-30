Девушка Адриано прокомментировала стычку футболиста «Спартака» с Набабкиным

Девушка нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано Екатерина Дорожко прокомментировала потасовку между её молодым человеком и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным в матче второго тура товарищеского Кубка Париматч Премьер в Австрии.

«Я не могу комментировать такие вещи. И никто не может, потому что мы не присутствуем на поле. Но зная Луиза, просто так он агрессировать не будет. На эту тему мы всегда ведём дома беседу», — написала Дорожко в сторис своего Instagram.

В конце первого тайма между Адриано и Набабкиным произошла стычка, в ходе которой защитник армейцев после единоборства на фланге ударил по ноге лежавшего Адриано. Бразилец после этого толкнул соперника в спину, а судья наказал обоих игроков жёлтыми карточками.

Тем не менее через какое-то время конфликт возобновился. Во время борьбы в центре поля форвард красно-белых оттолкнул находившегося сзади Набабкина, а тот несколько раз ударил ногой спартаковца. Нападающий отмахнулся, попав россиянину рукой по лицу.

При этом Набабкин был удалён по итогам эпизода, Адриано остался на поле.

Ранее «Спартак» одержал победу над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер.