Колобков: Россия гордится каждой победой наших ребят на ЕИ-2019

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал досрочную победу национальной команды в общем медальном зачёте на Европейских играх 2019 года в Минске.

«Россия гордится каждой победой наших ребят, каждая была добыта в борьбе с серьёзными соперниками», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Он отметил, что Европейские игры стали для спортсменов отличной проверкой их возможностей за год до Олимпиады в Токио.

«Наша сборная была конкурентоспособна практически во всех дисциплинах, а это значит, что мы храним наши спортивные традиции. Приятно отметить, что эти Игры продемонстрировали и ещё одну важную вещь — у нас достойная скамейка запасных», — добавил министр.

Ранее стало известно, что сборная России досрочно выиграла медальный зачёт Европейских игр — 2019.