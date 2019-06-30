Глушаков намерен помочь «Ахмату» попасть в еврокубки

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прокомментировал свой переход в новую команду.

«Ахмат» — новый вызов для меня. Рад присоединиться к клубу, история которого началась в 1946 году. Клуб из Грозного ставит амбициозные цели в предстоящем сезоне, и я буду рад помочь команде в их достижении», — написал игрок в своём Instagram.

Он также поблагодарил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, президента клуба Магомеда Даудова, а также главного тренера команды Рашида Рахимова.

«Со своей стороны обещаю сделать всё, чтобы в самое ближайшее время «Ахмат» оказался в еврокубках», — подчеркнул Глушаков.

Глушаков подписал с «Ахматом» соглашение по схеме «1+1». С 2013 по 2019 год футболист выступал за московский «Спартак», с которым выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии.