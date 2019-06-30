Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии

Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.

Об этом сообщает пресс-служба чеченского коллектива.

Глушаков подписал с «Ахматом» соглашение по схеме «1+1». С 2013 по 2019 год футболист выступал за московский «Спартак», с которым выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.

Ранее в «Ахмате» отреагировали на информацию о зарплате Глушакова.