Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии
Об этом сообщает пресс-служба чеченского коллектива.
Глушаков подписал с «Ахматом» соглашение по схеме «1+1». С 2013 по 2019 год футболист выступал за московский «Спартак», с которым выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.
Ранее в «Ахмате» отреагировали на информацию о зарплате Глушакова.
Денис Глушаков @DGlushakov8 , подписавший в субботу контракт с грозненским клубом, прибыл в расположение команды на сборах в Австрии⚽💪 #Ахмат#Грозный#Глушаковpic.twitter.com/rw7AEKFlHk— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 29 июня 2019 г.