Квят рассказал, что Рассел принёс извинения за блокировку в квалификации Гран-при Австрии

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Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал решение судей оштрафовать пилота Willams Джорджа Расселла за инцидент в квалификации девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
Квят рассказал, что Рассел принёс извинения за блокировку в квалификации Гран-при Австрии
  • © Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мне всё равно, моя квалификация сорвана. Я ничего больше с этим не могу поделать. Нет смысла переживать или думать о Джордже. Я просто буду фокусироваться на гонке. Больше ни на чём», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что во время рассмотрения инцидента у судей Рассел принёс свои извинения и объяснил свои действия тем, что команда его вовремя не предупредила о приближении россиянина.

«Это правда. Но я думаю, в квалификации ты должен самостоятельно проверять зеркала дважды. Разница в скорости была огромной, так что мне непросто судить со стороны о том, насколько ему было сложно. Как я и сказал, я просто уже не хочу об этом думать», — добавил гонщик Toro Rosso.

Рассел, занявший 19-е место в квалификации, был оштрафован потерей трёх мест на старте гонки. Квят по итогам квалификационных заездов занял 18-ю позицию.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон оштрафован потерей мест на старте гонки Гран-при Австрии за блокировку Кими Райкконена.

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