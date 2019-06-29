Гонщик Williams оштрафован за блокировку Квята в квалификации Гран-при Австрии

Британский пилот команды Willams Джордж Расселл оштрафован за блокировку российского пилота Toro Rosso Даниила Квята во время квалификации девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

Как сообщает Motorsport чемпионата, судьи Гран-при признали 21-летнего британца виновным в создании помехи сопернику — Квяту — во время прохождения быстрого круга в первом сегменте квалификации и наказали его потерей трёх мест на старте гонки.

Таким образом, Рассел, занявший в квалификации 19-е, должен будет стартовать с последним — 20-м. Квят по итогам квалификационных заездов занял 18-е место.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон оштрафован потерей мест на старте гонки Гран-при Австрии за блокировку Райкконена.