Бетербиев бросил вызов Ковалёву

Российский боксёр, чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев бросил вызов своему соотечественнику Сергею Ковалёву, владеющему поясом Всемирной боксёрской организации (WBO).

«После своего реванша над Элейдером Альваресом ты вернул себе чемпионский пояс WBO и заявил в СМИ о желании встретиться со мной в объединительном бою. Я сразу дал согласие и попросил промоутера связаться с твоей командой и организовать этот бой. Ты до сих пор не принял моё приглашение, хотя везде говоришь о желании встретиться со мной на ринге. Поэтому я обращаюсь к тебе снова, но уже публично и напрямую», — написал Бетербиев в своём Instagram.

Он предложил наконец расставить все точки в вопросе проведения поединка.

«Тем более сейчас нет никаких препятствий для этого: объединительный бой является приоритетом для любой профессиональной боксёрской организации. В России тебя прозвали Лапша, а в Америке — Крушитель. Так кто же ты: Лапша или Крушитель?! Наши болельщики ждут твой ответ. Я жду твой ответ. Время пошло», — добавил чемпион IBF.

В активе 34-летнего Бетербиева 14 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. В послужном списке 36-летнего Ковалёва — 33 победы, ничья и три поражения.

Ранее Ковалёв высказался о возможном поединке с Саулем Альваресом.