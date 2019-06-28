Ковалёв о возможном поединке с Альваресом: Я всегда открыт и готов принять любой бой

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал информацию о возможном поединке с обладателем трёх поясов в среднем весе Саулем Альваресом.
Ковалёв о возможном поединке с Альваресом: Я всегда открыт и готов принять любой бой
  • © imago sportfotodienst

«Если он на самом деле всерьёз намерен подняться в мой вес и провести бой со мной, который безусловно войдёт в историю мирового бокса…», — написал Ковалёв в своём Instagram.

Он отметил, что не намерен набиваться в соперники Альваресу, дабы не сложилось впечатление, что он хочет всего лишь заработать на этом поединке.

«Я всегда открыт и готов принять любой бой», — добавил россиянин.

Ранее сообщалось, что мексиканский боксёр Альварес заинтересован в поединке с Ковалёвым.

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