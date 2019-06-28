Кремлёв отреагировал на информацию о намерении AIBA начать в отношении него расследование

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о намерении AIBA провести в отношении него расследование.
Кремлёв отреагировал на информацию о намерении AIBA начать в отношении него расследование
  • РИА Новости

«Эти разговоры инициировали бывший врио президента AIBA Гафур Рахимов, нынешний президент Мохаммед Мустасан и председатель комиссии по этике Йост Шмидт. Я в присутствии члена Международного олимпийского комитета Ненада Лаловича и членов исполкома AIBA сказал, что я против коррупции и хочу очистить AIBA, которой требуется обновление, исполком будет его проводить. Что касается различных разговоров, то врио президента AIBA и руководителю комиссии по этике выражен вотум недоверия как ставленникам предыдущего руководства», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

28 июня появилась информация, что может быть открыто дисциплинарное дело в отношении Кремлёва в связи с нарушением кодекса этики организации.

Ранее сообщалось, что Кремлёв призвал AIBA провести реформы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить