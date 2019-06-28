Кремлёв отреагировал на информацию о намерении AIBA начать в отношении него расследование

Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о намерении AIBA провести в отношении него расследование.

«Эти разговоры инициировали бывший врио президента AIBA Гафур Рахимов, нынешний президент Мохаммед Мустасан и председатель комиссии по этике Йост Шмидт. Я в присутствии члена Международного олимпийского комитета Ненада Лаловича и членов исполкома AIBA сказал, что я против коррупции и хочу очистить AIBA, которой требуется обновление, исполком будет его проводить. Что касается различных разговоров, то врио президента AIBA и руководителю комиссии по этике выражен вотум недоверия как ставленникам предыдущего руководства», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

28 июня появилась информация, что может быть открыто дисциплинарное дело в отношении Кремлёва в связи с нарушением кодекса этики организации.

Ранее сообщалось, что Кремлёв призвал AIBA провести реформы.