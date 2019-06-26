Кремлёв призвал AIBA произвести реформы

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что исполкому Международной ассоциации бокса (AIBA) необходимо как можно быстрее провести необходимые реформы, чтобы вернуть организации признание Международного олимпийского комитета (МОК).
Кремлёв призвал AIBA произвести реформы
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Я думаю, после решений МОК члены исполкома AIBA поймут, что необходимо объединяться и попрощаться со старым. А все, кто виноват в том, до чего довели AIBA, должны признаться, извиниться перед всем боксёрским сообществом и уйти. Задача членов исполкома AIBA — объединится, принять скорейшие реформы и совместно начать всё с нуля, чтобы вернуть бокс на высокий уровень», — цитирует Кремлёва ТАСС.

МОК лишил AIBA признания за невыполнение ряда требований. В частности, долги организации составляют порядка $16 млн.

Ранее сообщалось, что на сессии МОК было принято решение лишить признания AIBA.

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