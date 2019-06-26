Кремлёв призвал AIBA произвести реформы
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- РИА Новости
«Я думаю, после решений МОК члены исполкома AIBA поймут, что необходимо объединяться и попрощаться со старым. А все, кто виноват в том, до чего довели AIBA, должны признаться, извиниться перед всем боксёрским сообществом и уйти. Задача членов исполкома AIBA — объединится, принять скорейшие реформы и совместно начать всё с нуля, чтобы вернуть бокс на высокий уровень», — цитирует Кремлёва ТАСС.
МОК лишил AIBA признания за невыполнение ряда требований. В частности, долги организации составляют порядка $16 млн.
Ранее сообщалось, что на сессии МОК было принято решение лишить признания AIBA.