Зе Луиш: «Спартак» дал мне всё, я крайне благодарен клубу

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Форвард московского «Спартака» Зе Луиш прокомментировал слухи о возможном уходе из команды.
Зе Луиш: «Спартак» дал мне всё, я крайне благодарен клубу
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«На данный момент я счастлив в «Спартаке», если клубу поступит предложение и оно устроит руководство команды и меня самого, мы рассмотрим этот вопрос. По большому счёту «Спартак» дал мне всё. Я крайне благодарен за это клубу. Спасибо за эмоции, за поддержку фанатов и за новую жизнь. Также спасибо за Россию, которую я полюбил», — цитирует спортсмена «Спорт-экспресс».

Зе Луиш выступает за «Спартак» с 2015 года. В прошлом сезоне футболист сыграл 25 матчей в чемпионате России, забив 10 голов.

Ранее сообщалось, что Кудряшов рассказал о вариантах продолжения карьеры.

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