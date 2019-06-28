Зе Луиш: «Спартак» дал мне всё, я крайне благодарен клубу

Форвард московского «Спартака» Зе Луиш прокомментировал слухи о возможном уходе из команды.

«На данный момент я счастлив в «Спартаке», если клубу поступит предложение и оно устроит руководство команды и меня самого, мы рассмотрим этот вопрос. По большому счёту «Спартак» дал мне всё. Я крайне благодарен за это клубу. Спасибо за эмоции, за поддержку фанатов и за новую жизнь. Также спасибо за Россию, которую я полюбил», — цитирует спортсмена «Спорт-экспресс».

Зе Луиш выступает за «Спартак» с 2015 года. В прошлом сезоне футболист сыграл 25 матчей в чемпионате России, забив 10 голов.

Ранее сообщалось, что Кудряшов рассказал о вариантах продолжения карьеры.