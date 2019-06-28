СМИ: В Тольятти убит директор филиала бойцовского клуба «Ахмат»

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В Тольятти был застрелен директор филиала бойцовского клуба «Ахмат» Илья Тягун.
СМИ: В Тольятти убит директор филиала бойцовского клуба «Ахмат»
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Как сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу МВД в Самарской области, 27 июня около 20:00 был застрелен директор филиала бойцовского клуба «Ахмат» Илья Тягун. Мужчина ранее был судим и провёл несколько лет в местах лишения свободы.

Кроме того, по информации источника, по подозрению в убийстве разыскивается 34-летний хоккеист-любитель Азиз Хидиров.  

Ранее сообщалось, что в Тольятти задержан подозреваемый в убийстве чемпиона Самарской области по дзюдо.

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