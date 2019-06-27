В Тольятти задержан подозреваемый в убийстве чемпиона Самарской области по дзюдо

В Тольятти задержали уроженца Азербайджана, подозреваемого в убийстве 27-летнего жителя города.

«Уроженец республики Азербайджан 1988 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления, скрылся с места совершения преступления и был объявлен в розыск. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СУСК по Самарской области.

До этого Федерация дзюдо Тольятти сообщила, что погибшим является победитель чемпионата Самарской области по дзюдо в весовой категории до 81 кг Евгений Кушнир.

Ранее сообщалось, что супругу экс-хоккеиста Соколова убил младший сын.