В Тольятти задержан подозреваемый в убийстве чемпиона Самарской области по дзюдо

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В Тольятти задержали уроженца Азербайджана, подозреваемого в убийстве 27-летнего жителя города.
В Тольятти задержан подозреваемый в убийстве чемпиона Самарской области по дзюдо
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«Уроженец республики Азербайджан 1988 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления, скрылся с места совершения преступления и был объявлен в розыск. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СУСК по Самарской области. 

До этого Федерация дзюдо Тольятти сообщила, что погибшим является победитель чемпионата Самарской области по дзюдо в весовой категории до 81 кг Евгений Кушнир.

Ранее сообщалось, что супругу экс-хоккеиста Соколова убил младший сын.

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