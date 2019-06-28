СМИ: «Реал» и «Аякс» обсуждают переход футболиста ван де Бека

Мадридский «Реал» заинтересован в трансфере полузащитника Донни ван де Бека, однако «Аякс» пока не соглашается с суммой отступных за игрока.

Reuters

Как сообщает Marca, «Реал» готов заплатить €50 млн за футболиста «Аякса» Донни ван де Бека. В свою очередь, амстердамский клуб не намерен отпускать полузащитника меньше чем за €65 млн. «Реал» считает подобный запрос завышенным. По информации источника, ван де Бек является запасным вариантом мадридского клуба. Приоритетным усилением для полузащиты считается футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется футболистом «Реала» Иско.