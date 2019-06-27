СМИ: «Манчестер Сити» интересуется футболистом «Реала» Иско

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Полузащитник мадридского «Реала» Иско попал в сферу интересов английского футбольного клуба «Манчестер Сити».
СМИ: «Манчестер Сити» интересуется футболистом «Реала» Иско
  • ©Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, Иско является одним из кандидатов на замену хавбеку Давиду Сильве, который заявил, что покинет стан «горожан» по окончании следующего сезона.

В минувшем сезоне Иско сыграл 37 матчей за «Реал», забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер столичной испанской команды Зинедин Зидан выразил мнение, что «Реал» должен завершить трансферную кампанию до старта сезона.

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