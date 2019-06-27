СМИ: «Манчестер Сити» интересуется футболистом «Реала» Иско

Полузащитник мадридского «Реала» Иско попал в сферу интересов английского футбольного клуба «Манчестер Сити».

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, Иско является одним из кандидатов на замену хавбеку Давиду Сильве, который заявил, что покинет стан «горожан» по окончании следующего сезона.

В минувшем сезоне Иско сыграл 37 матчей за «Реал», забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер столичной испанской команды Зинедин Зидан выразил мнение, что «Реал» должен завершить трансферную кампанию до старта сезона.