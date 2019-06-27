Президент «Анжи» назвал имя нового главного тренера команды

Короткая ссылка
Президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев рассказал, кто станет главным тренером команды.
Президент «Анжи» назвал имя нового главного тренера команды
  • @fc_anj
  • Twitter

«Команду, скорее всего, возглавит главный тренер академии «Анжи» Магомед Расулов. У нас есть запрет на регистрацию игроков, «Анжи» будет играть молодёжью, у нас остались ребята из академии. Нам никто не запрещает комплектовать команду игроками из академии», — цитирует Кадиева Sport24.

Он также подтвердил, что «Анжи» будет играть в новом сезоне в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), и подчеркнул, что не намерен отдавать клуб.

В минувшем сезоне коллектив из Махачкалы выступал в Российской премьер-лиге, но вылетел из неё, заняв итоговое, 15-е место в турнирной таблице. Заявиться для участия в Футбольной национальной лиге «Анжи» не смог из-за сложной финансовой ситуации в клубе.

Ранее сообщалось, что «Анжи» получил лицензию на участие в ПФЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить