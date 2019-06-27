Президент «Анжи» назвал имя нового главного тренера команды

Президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев рассказал, кто станет главным тренером команды.

«Команду, скорее всего, возглавит главный тренер академии «Анжи» Магомед Расулов. У нас есть запрет на регистрацию игроков, «Анжи» будет играть молодёжью, у нас остались ребята из академии. Нам никто не запрещает комплектовать команду игроками из академии», — цитирует Кадиева Sport24.

Он также подтвердил, что «Анжи» будет играть в новом сезоне в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), и подчеркнул, что не намерен отдавать клуб.

В минувшем сезоне коллектив из Махачкалы выступал в Российской премьер-лиге, но вылетел из неё, заняв итоговое, 15-е место в турнирной таблице. Заявиться для участия в Футбольной национальной лиге «Анжи» не смог из-за сложной финансовой ситуации в клубе.

Ранее сообщалось, что «Анжи» получил лицензию на участие в ПФЛ.