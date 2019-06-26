Павлюченко считает, что лимит на легионеров в РПЛ стоило оставить в прежнем формате

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России по футболу Роман Павлюченко прокомментировал изменение формата лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), которое вступит в силу с сезона-2020/21.

«Если честно, даже и не знаю, что сказать по этому поводу, — начал Павлюченко. — Сборная России хорошо проявила себя на чемпионате мира 2018 года, значит, теперь можно и по восемь легионеров. Сборная начнёт играть плохо — снова вернут лимит «6 + 5», — цитирует эксперта Sportbox.

По его словам, после нового решения множество российских игроков будут играть в арендах, так как клубы не хотят заниматься воспитанием своих футболистов.

«Лимит нужно было оставлять в том виде, в котором он был, «6 + 5». Восемь легионеров на поле? Считаю, что это не пойдёт на пользу сборной России и русским футболистам», — добавил Павлюченко.

26 июня Российский футбольный союз принял решение изменить формат лимита с «6 + 5», согласно которому на поле могли находиться не более шести иностранцев, на «8 + 17», который предусматривает восемь легионеров в заявке, но во время матча могут быть задействованы все эти игроки.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал изменение лимита на легионеров в РПЛ.