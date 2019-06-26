Червиченко прокомментировал изменение лимита на легионеров в РПЛ

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Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал изменение формата лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) на схему «8 + 17».
Червиченко прокомментировал изменение лимита на легионеров в РПЛ
  • РИА Новости

«Я всегда за то, чтобы россиян было больше. Сейчас их должно быть пять на поле, но при новом лимите, как ни странно, ситуация может для наших ребят и улучшиться. Ведь что такое восемь легионеров в заявке? Не больше четырёх-пяти в игре. Двое могут быть травмированы, кто-то не в форме, кто-то в игру не вписался… Так что этот формат мне нравится», — цитирует эксперта «Советский спорт».

При этом он подчеркнул, что не понимает, почему российские клубы продолжают покупать иностранных футболистов. 

«Спартак» уже подписал Эсекьеля Понсе из «Ромы». И я слышал, клуб хочет взять ещё пару-тройку легионеров. Но куда? Из них уже целая рота выстроилась. Потом придётся рассовывать по арендам», — добавил Червиченко.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что РПЛ будет двигаться в направлении отмены лимита на легионеров.

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