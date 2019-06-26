Гинер заявил, что РПЛ будет двигаться в направлении отмены лимита на легионеров

Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что российский паспорт не должен давать отечественным игрокам приоритета в финансовом или трансферном плане.

«Выработали схему, которая будет самой удобной и лучшей. Будем двигаться в том направлении, что, насколько я знаю, в мире уже не существует лимита на легионеров. Пока новые правила приняты с сезона-2020/21, посмотрим, опробуем. Конкуренция должна быть, но российский паспорт не должен давать приоритета ни в финансовом, ни в трансферном плане», — сказал Гинер.

Также президент ЦСКА добавил, что новая форма лимита на легионеров не повысит качество приезжих футболистов.

Ранее Дюков заявил, что ограничения в заявке заставят клубы тщательнее выбирать игроков.