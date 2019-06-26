Гордеев: российские болельщики любят футбол так сильно, что ругают и ненавидят

Короткая ссылка
Креативный директор телеканала «Матч ТВ» Гавриил Гордеев объяснил, почему большинство жителей России любит российский футбол.
Гордеев: российские болельщики любят футбол так сильно, что ругают и ненавидят
  • © Гавриил Гордеев
  • Facebook

«Отвечу так: если бы собрались представители всех лиг мира, то нашим стоило бы рассказать коллегам о том, что в России самая большая футбольная аудитория. Что это значит? Во-первых, наши зрители разбираются во всех лигах. Они знают, что происходит в Премьер-лиге, в АПЛ, в Испании, Германии… Да где угодно! Европейцы же больше любят и смотрят только свои чемпионаты. А ещё наши болельщики очень искренние — такую любовь не подделаешь! Любят так сильно, что ругают, а порой и ненавидят» — заявил Гордеев в интервью RT.

Ранее руководитель телеканала рассказал, что советовал составителям календаря Российской премьер-лиги постараться не выносить матчи на будни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить