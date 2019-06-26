Гордеев: российские болельщики любят футбол так сильно, что ругают и ненавидят

Креативный директор телеканала «Матч ТВ» Гавриил Гордеев объяснил, почему большинство жителей России любит российский футбол.

«Отвечу так: если бы собрались представители всех лиг мира, то нашим стоило бы рассказать коллегам о том, что в России самая большая футбольная аудитория. Что это значит? Во-первых, наши зрители разбираются во всех лигах. Они знают, что происходит в Премьер-лиге, в АПЛ, в Испании, Германии… Да где угодно! Европейцы же больше любят и смотрят только свои чемпионаты. А ещё наши болельщики очень искренние — такую любовь не подделаешь! Любят так сильно, что ругают, а порой и ненавидят» — заявил Гордеев в интервью RT.

Ранее руководитель телеканала рассказал, что советовал составителям календаря Российской премьер-лиги постараться не выносить матчи на будни.