«Матч ТВ» — зрителям: месячная подписка выгоднее покупки одной трансляции

Креативный директор телеканала «Матч ТВ» Гавриил Гордеев рассказал, какие главные задачи ставит перед собой канал в сфере футбольных трансляций.

«Сейчас мы активно работаем над единым кабинетом — точкой входа, чтобы у пользователя была одна подписка в мобильном приложении «Матч! Клуб», на сайтах mаtchpremier.ru и matchtv.ru. Полным ходом идут работы по внедрению этой системы. Очевидно, что в современных реалиях высоких технологий именно диджитал — приоритетная точка роста, о чём я уже не раз говорил», — сказал Гордеев в интервью RT.

Он признался, что показатели продаж футбольных телетрансляций растут, отметив значительный скачок во второй половине сезона-2018/19. При этом он отметил, что большая доля пришлась на покупку разовых трансляций, в чём есть негативный фактор.

«Покупать трансляцию одной игры зрителям просто невыгодно. Лучше оформить подписку на месяц, но, видимо, наши болельщики осторожничают, не рискуют оплачивать футбол наперёд. Так что сейчас передо мной стоит задача: донести до нашего потребителя, что в сервисе можно не сомневаться. Сделать так, чтобы люди экономили свои средства, оформляли подписку и больше, как говорят в народе, не парились. Для меня действительно важно, чтобы наш сервис был приятен и удобен для зрителя», — заключил Гордеев.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» советовал Российской премьер-лиге при составлении календаря не выносить игры на будни.