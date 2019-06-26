«Матч ТВ» советовал РПЛ при составлении календаря не выносить игры на будни

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Креативный директор телеканала «Матч ТВ» Гавриил Гордеев рассказал, что руководство телеканала общалось с Российской премьер-лигой (РПЛ) относительно проведения матчей тура в понедельник.
«Матч ТВ» советовал РПЛ при составлении календаря не выносить игры на будни
  • © Гавриил Гордеев
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«Новый календарь — это очень интересная тема. Нам дороги интересы и телезрителей, и болельщиков на стадионах. Поэтому мы активно приветствовали решение лиги применить научный подход к составлению календаря. Да, мы действительно отправляли свои пожелания, как и все клубы Премьер-лиги», — заявил Гордеев в интервью RT.

Креативный директор канала рассказал, что решение не ставить в одном туре два матча с участием команд из большой пятёрки РПЛ является идеей руководства лиги, а также поведал, какие именно пожелания исходили со стороны телеканала «Матч ТВ».

«Акцентировали внимание на временных слотах. Понятно же, что в 11 утра собрать полный стадион будет сложно. Центральные матчи тура запланировали на вечер, чаще это 19:00. Кроме того, была просьба не разносить игры на будние дни. Максимум по одной в понедельник и пятницу», — добавил Гордеев.

Ранее он объяснил, почему российский футбол пользуется популярностью.

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