«Матч ТВ» советовал РПЛ при составлении календаря не выносить игры на будни
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«Новый календарь — это очень интересная тема. Нам дороги интересы и телезрителей, и болельщиков на стадионах. Поэтому мы активно приветствовали решение лиги применить научный подход к составлению календаря. Да, мы действительно отправляли свои пожелания, как и все клубы Премьер-лиги», — заявил Гордеев в интервью RT.
Креативный директор канала рассказал, что решение не ставить в одном туре два матча с участием команд из большой пятёрки РПЛ является идеей руководства лиги, а также поведал, какие именно пожелания исходили со стороны телеканала «Матч ТВ».
«Акцентировали внимание на временных слотах. Понятно же, что в 11 утра собрать полный стадион будет сложно. Центральные матчи тура запланировали на вечер, чаще это 19:00. Кроме того, была просьба не разносить игры на будние дни. Максимум по одной в понедельник и пятницу», — добавил Гордеев.
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