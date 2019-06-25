СМИ: Неймар согласился перейти в «Барселону» с понижением зарплаты

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По информации СМИ, форвард ПСЖ Неймар принял все условия «Барселоны» ради перехода в испанский клуб и готов подписать пятилетний контракт.
СМИ: Неймар согласился перейти в «Барселону» с понижением зарплаты
  • Reuters

Как сообщает Sport.es, Неймар согласился на все условия «Барселоны» ради возвращения в испанский коллектив. В частности, бразилец отозвал свой иск к клубу относительно бонуса за продление контракта и согласился на существенное понижение зарплаты — с €36,8 млн до €24 млн.

По информации источника, Неймар готов рассматривать переход в мадридский «Реал» только в том случае, если трансфер в «Барселону» не состоится.

Ранее сообщалось, что Неймар готов извиниться перед болельщиками «Барселоны» ради возвращения в команду.

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