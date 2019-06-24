СМИ: Неймар готов извиниться перед болельщиками «Барселоны» ради возвращения в команду

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Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар готов принести свои извинения болельщикам каталонской «Барселоны» ради возвращения в команду.
СМИ: Неймар готов извиниться перед болельщиками «Барселоны» ради возвращения в команду
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Sport.es, 27-летний форвард готов публично признаться фанатам, что его переход в ПСЖ в 2017 году был ошибкой.

Бразилец выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Трансфер Неймара в ПСЖ был самым дорогим за всю историю футбола: парижане заплатили за игрока €222 млн.

Ранее сообщалось, что Неймар согласился на все условия «Барселоны» для возвращения в команду.

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