Аргентинский журналист сравнил новичка «Спартака» Понсе с Кавенаги

Журналист телеканала Fox Sports Алехо Маццотти считает, что новичок московского «Спартака» Эсекиэль Понсе — это более быстрая версия экс-нападающего москвичей Фернандо Кавенаги.

«По бомбардирскому чутью могу сравнить его с Фернандо Кавенаги. Но Понсе – игрок нового поколения, более скоростной. Как Кавенаги, только быстрее. У нас не зря называли этого парня «танк», он такой и есть. Пробивной, напористый и каждый его удар – как выстрел», — приводит слова Маццотти «Спорт-экспресс».

Аргентинский форвард Фернандо Кавенаги выступал за московский «Спартак» с 2004 по 2007 год, после чего перешёл во французский «Бордо».

Ранее бывший клуб Понсе опубликовал официальные данные трансфера футболиста в «Спартак».