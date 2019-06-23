Бывший клуб Понсе опубликовал официальные данные трансфера футболиста в «Спартак»

Аргентинский футбольный клуб «Ньюэллс Олд Бойз», за который ранее выступал форвард Эсекьель Понсе, опубликовал официальные данные по трансферу игрока из итальянской «Ромы» в московский «Спартак».

Как сообщает официальный сайт клуба, «Спартак» должен будет отдать за форварда €3 млн. При этом €2 млн красно-белым необходимо заплатить в течение трёх дней и €1 млн — до 15 июня 2020 года.

«Ньюэллс Олд Бойз» получат €800 тыс. от первого платежа и 400 тыс. — от второго. То есть всего аргентинский клуб заработает €1,2 млн.

При этом если Понсе сыграет не менее 60% в Российской премьер-лиге, то «Рома» получит €1 млн бонусов, €400 тыс. от которых достанется аргентинцам.

В прошлом сезоне Понсе выступал за греческий АЕК. В 43 матчах он забил 21 мяч и отдал четыре голевые передачи. Права на футболиста принадлежат римской «Роме», которая приобрела его в 2015 году у «Ньюэллс Олд Бойз». За итальянский клуб Понсе не сыграл ни одного матча, проведя четыре года в аренде.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатил €9 млн за Понсе.