Девушка форварда «Спартака» Луиса Адриано намекнула на помолвку с футболистом
Екатерина Дорожко, которая состоит в отношениях с нападающим «Спартака» Луисом Адриано, опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце правой руки.
«Пусть всегда будем мы», — гласит подпись к посту в Instagram.
Луис Адриано ранее состоял в браке. От жены Камиллы футболист имеет дочь и двух сыновей.
Ранее сообщалось, что «Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче.
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