Девушка форварда «Спартака» Луиса Адриано намекнула на помолвку с футболистом

Екатерина Дорожко, которая состоит в отношениях с нападающим «Спартака» Луисом Адриано, опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце правой руки.

«Пусть всегда будем мы», — гласит подпись к посту в Instagram. Луис Адриано ранее состоял в браке. От жены Камиллы футболист имеет дочь и двух сыновей. Ранее сообщалось, что «Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче.