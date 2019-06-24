Девушка форварда «Спартака» Луиса Адриано намекнула на помолвку с футболистом

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Екатерина Дорожко, которая состоит в отношениях с нападающим «Спартака» Луисом Адриано, опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце правой руки.

«Пусть всегда будем мы», — гласит подпись к посту в Instagram.

Луис Адриано ранее состоял в браке. От жены Камиллы футболист имеет дочь и двух сыновей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче.

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