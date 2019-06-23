Глава РФБ разочарован выступлением сборных России на ЧМ по баскетболу 3×3

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал выступление мужской и женской национальных команд на чемпионате мира по баскетболу 3×3 в Амстердаме.

«Для нас, будучи первыми в рейтинге среди женщин и вторыми среди мужчин, конечно, турнир неудачный. Это разочарование для нас», — приводит слова Кириленко РИА Новости.

Он отметил, что неудачное выступление на чемпионате мира не отразится на шансах команд квалифицироваться на Олимпиаду 2022 года в Токио.

«Но как бы это ни звучало, мы всё равно хотим выигрывать. Да, это разочарование, но не надо отчаиваться. Из 15 турниров в год это редкость, когда мы играем вот так», — добавил глава РФБ.

Мужская сборная России не сумела пробиться в плей-офф чемпионата мира, а женская команда проиграла представительницам Австралии в четвертьфинале турнира.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по баскетболу 3×3 разгромила Италию и вышла в 1/4 финала ЕИ-2019.