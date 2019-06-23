Глава РФБ разочарован выступлением сборных России на ЧМ по баскетболу 3×3

Короткая ссылка
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал выступление мужской и женской национальных команд на чемпионате мира по баскетболу 3×3 в Амстердаме.
Глава РФБ разочарован выступлением сборных России на ЧМ по баскетболу 3×3
  • РИА Новости

«Для нас, будучи первыми в рейтинге среди женщин и вторыми среди мужчин, конечно, турнир неудачный. Это разочарование для нас», — приводит слова Кириленко РИА Новости.

Он отметил, что неудачное выступление на чемпионате мира не отразится на шансах команд квалифицироваться на Олимпиаду 2022 года в Токио.

«Но как бы это ни звучало, мы всё равно хотим выигрывать. Да, это разочарование, но не надо отчаиваться. Из 15 турниров в год это редкость, когда мы играем вот так», — добавил глава РФБ.

Мужская сборная России не сумела пробиться в плей-офф чемпионата мира, а женская команда проиграла представительницам Австралии в четвертьфинале турнира.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по баскетболу 3×3 разгромила Италию и вышла в 1/4 финала ЕИ-2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить