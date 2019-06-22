Женская сборная России проиграла Австралии в четвертьфинале ЧМ по баскетболу 3×3

Женская сборная России по баскетболу 3×3 потерпела поражение от Австралии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Амстердаме.

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Встреча завершилась со счётом 13:19. Таким образом, россиянки завершили своё выступление на турнире, а австралийки вышли в полуфинал, где сыграют с Китаем. Ранее женская сборная России по баскетболу 3×3 проиграла Белоруссии на ЕИ-2019.