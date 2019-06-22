Женская сборная России по баскетболу 3×3 разгромила Италию и вышла в 1/4 финала ЕИ-2019

Женская сборная России по баскетболу 3×3 одержала крупную победу в матче группового этапа Европейских игр 2019 года в Минске.

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Встреча завершилась со счётом 22:5. Таким образом, россиянки вышли в четвертьфинал соревнований со второго места в своей группе. Ранее женская сборная России проиграла Австралии в четвертьфинале ЧМ по баскетболу 3×3.