Женская сборная России по баскетболу 3×3 разгромила Италию и вышла в 1/4 финала ЕИ-2019
Женская сборная России по баскетболу 3×3 одержала крупную победу в матче группового этапа Европейских игр 2019 года в Минске.
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Встреча завершилась со счётом 22:5.
Таким образом, россиянки вышли в четвертьфинал соревнований со второго места в своей группе.
Ранее женская сборная России проиграла Австралии в четвертьфинале ЧМ по баскетболу 3×3.
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