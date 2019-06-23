Руиз назвал Джошуа плохим боксёром

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руиз считает, что сумеет победить экс-обладателя поясов Энтони Джошуа в повторном поединке.

«В матче-реванше вы увидите всё то же самое. Более того, я буду подготовлен лучше. Я знаю слабости Энтони и смогу выступить увереннее. Единственное, что он сможет делать, — это бегать по рингу. Он плохой боксер. Как бы то ни было, наш второй поединок с ним получится адским», — заявил Руиз BoxingScene.

1 июня 2019 года американец мексиканского происхождения нокаутировал Джошуа в седьмом раунде и стал чемпион мира в четырёх категориях.

Ранее Джошуа рассказал, когда может состояться реванш с Руисом.