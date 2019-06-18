Джошуа рассказал, когда может состояться реванш с Руисом
- Reuters
По словам Джошуа, которые приводит журналист talkSPORT Майкл Бенсон в своём Twitter, поединок может состояться уже в ноябре 2019 года.
Британец также рассказал, что намерен продолжить сотрудничество со своим тренером Робертом Маккракеном.
1 июня в Нью-Йорке Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.
Ранее сообщалось, что Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании за $50 млн.