Джошуа рассказал, когда может состояться реванш с Руисом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа рассказал, когда, по его мнению, может состояться бой-реванш с американцем Энди Руисом.

По словам Джошуа, которые приводит журналист talkSPORT Майкл Бенсон в своём Twitter, поединок может состояться уже в ноябре 2019 года.

Британец также рассказал, что намерен продолжить сотрудничество со своим тренером Робертом Маккракеном.

1 июня в Нью-Йорке Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Ранее сообщалось, что Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании за $50 млн.