Боксёр Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании за $50 млн

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Чемпион мира в тяжёлом весе по боксу по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO мексиканец Энди Руис назвал условия, при которых проведёт реванш с британцем Энтони Джошуа на территории Туманного Альбиона.

«Если сторона Джошуа хочет организовать встречу в Великобритании, они должны мне заплатить за бой $50 млн», — цитирует мексиканского спортсмена Boxingnews24.

По его словам, он бы предпочёл, чтобы повторный поединок состоялся в США или в Мексике.

«На данный момент моя команда ведёт переговоры. Мне же нужно оставаться в форме, избегать травм и быть готовым к повторной встрече», — добавил Руис.

1 июня в Нью-Йорке Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и стал первым мексиканским чемпионом мира в истории.

Ранее Джошуа опроверг слухи о проблемах со здоровьем перед боем с Руисом.

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