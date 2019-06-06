Боксёр Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании за $50 млн
«Если сторона Джошуа хочет организовать встречу в Великобритании, они должны мне заплатить за бой $50 млн», — цитирует мексиканского спортсмена Boxingnews24.
По его словам, он бы предпочёл, чтобы повторный поединок состоялся в США или в Мексике.
«На данный момент моя команда ведёт переговоры. Мне же нужно оставаться в форме, избегать травм и быть готовым к повторной встрече», — добавил Руис.
1 июня в Нью-Йорке Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и стал первым мексиканским чемпионом мира в истории.
Ранее Джошуа опроверг слухи о проблемах со здоровьем перед боем с Руисом.