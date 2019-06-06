Джошуа опроверг слухи о проблемах со здоровьем перед боем с Руисом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа считает, что не должен винить посторонние факторы в своём поражении Энди Руису.

«Появилось много разных слухов и предположений, что могло случиться со мной. С выхода из раздевалки всё было хорошо, я хорошо разогрелся, не было никаких панических приступов. Я должен принять это поражение как мужчина и не должен кого-то винить. Я — человек, который вышел на ринг, но всё пошло не по плану», — сказал боксёр в видеообращении.

Также Джошуа добавил, что у Руиса есть шесть месяцев, чтобы насладиться чемпионскими поясами, а потом придётся защищать их вновь.

Ранее Руис заявил о желании провести бой с Деонтеем Уайлдером.