Боксёр Руис заявил о желании провести бой с Уайлдером

Чемпион мира в тяжёлом весе по четырём версиям Энди Руис заявил о желании провести поединок с обладателем пояса Всемирного боксёрского совета (WBC), Деонтеем Уайлдером.

Находясь на шоу Джимми Киммела, Руис заявил о желании провести поединок с непобеждённым чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Однако он добавил, что для начала ему необходимо «уладить дела с Джошуа», намекая на бой-реванш.

Энди Руис стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям IBO, WBA, IBF и WBO 1 июня 2019 года, победив бывшего обладателя титулов, британца Энтони Джошуа. Ожидается, что боксёры проведут реванш в ноябре или декабре 2019 года.

Ранее промоутер Джошуа заявил о желании организовать реванш с Руисом в Великобритании.