Боксёр Руис заявил о желании провести бой с Уайлдером
- Reuters
Находясь на шоу Джимми Киммела, Руис заявил о желании провести поединок с непобеждённым чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Однако он добавил, что для начала ему необходимо «уладить дела с Джошуа», намекая на бой-реванш.
Энди Руис стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям IBO, WBA, IBF и WBO 1 июня 2019 года, победив бывшего обладателя титулов, британца Энтони Джошуа. Ожидается, что боксёры проведут реванш в ноябре или декабре 2019 года.
Ранее промоутер Джошуа заявил о желании организовать реванш с Руисом в Великобритании.