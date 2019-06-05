Промоутер Джошуа заявил о желании организовать реванш с Руисом в Великобритании

Промоутер британского боксёра Энтони Джошуа Эдди Хирн не хочет проводить повторный бой с чемпионом мира по четырём версиям Энди Руисом в Нью-Йорке.

«Нужно подумать обо всём. DAZN и руководство «Мэдисон-сквер-гарден» хотят организовать второй бой в США. Но Джошуа уже приезжал в страну к Руису, чтобы провести поединок. Потому было бы логично теперь организовать бой в Великобритании», — цитирует Хирна ESPN.

Энтони Джошуа проиграл нокаутом американцу Энди Руису, лишившись титулов чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Ранее сообщалось, что команда Джошуа активировала опцию повторного поединка с Руисом.