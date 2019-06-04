Команда Джошуа активировала опцию повторного поединка с Руисом

Короткая ссылка
Промоутер британского боксёра Энтони Джошуа заявил, что его команда активировала опцию проведения повторного поединка с Энди Руисом.
Команда Джошуа активировала опцию повторного поединка с Руисом
  • © Joel Plummer/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«После встреч с Джошуа, его наставником и командой менеджеров в Нью-Йорке мы решили применить опцию матча-реванша с Энди Руисом. Поединок пройдёт в ноябре или декабре, место проведения будет определено позднее», — написал Хирн в Twitter.

Энтони Джошуа проиграл техническим нокаутом Энди Руису, лишившись титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super, Всемирной боксёрской организации (WBO), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO).

Ранее сообщалось, что отец Джошуа требовал перенести бой сына с Руисом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить