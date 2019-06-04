Команда Джошуа активировала опцию повторного поединка с Руисом

Промоутер британского боксёра Энтони Джошуа заявил, что его команда активировала опцию проведения повторного поединка с Энди Руисом.

«После встреч с Джошуа, его наставником и командой менеджеров в Нью-Йорке мы решили применить опцию матча-реванша с Энди Руисом. Поединок пройдёт в ноябре или декабре, место проведения будет определено позднее», — написал Хирн в Twitter.

Энтони Джошуа проиграл техническим нокаутом Энди Руису, лишившись титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super, Всемирной боксёрской организации (WBO), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO).

Ранее сообщалось, что отец Джошуа требовал перенести бой сына с Руисом.