СМИ: Отец Джошуа требовал перенести бой сына с Руисом

Роберт Джошуа, отец бывшего чемпиона мира по боксу по четырём версиям британца Энтони Джошуа, не хотел, чтобы сын выходил на поединок с американцем Энди Руисом в запланированный день.

Как сообщает World Boxing News, его беспокойство вызвал тот факт, что Джошуа был отправлен в нокдаун спарринг-партнёром.

Отмечается, что отец британца требовал перенести бой с Руисом, но не сумел этого добиться.

Руис нокаутировал оппонента в седьмом раунде поединка и отобрал у британского спортсмена титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO. Для Джошуа это первое поражение в карьере.

Ранее промоутер рассказал, когда состоится реванш между боксёрами Джошуа и Руисом.