СМИ: Отец Джошуа требовал перенести бой сына с Руисом
- Reuters
Как сообщает World Boxing News, его беспокойство вызвал тот факт, что Джошуа был отправлен в нокдаун спарринг-партнёром.
Отмечается, что отец британца требовал перенести бой с Руисом, но не сумел этого добиться.
Руис нокаутировал оппонента в седьмом раунде поединка и отобрал у британского спортсмена титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO. Для Джошуа это первое поражение в карьере.
Ранее промоутер рассказал, когда состоится реванш между боксёрами Джошуа и Руисом.