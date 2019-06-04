СМИ: Отец Джошуа требовал перенести бой сына с Руисом

Короткая ссылка
Роберт Джошуа, отец бывшего чемпиона мира по боксу по четырём версиям британца Энтони Джошуа, не хотел, чтобы сын выходил на поединок с американцем Энди Руисом в запланированный день.
СМИ: Отец Джошуа требовал перенести бой сына с Руисом
  • Reuters

Как сообщает World Boxing News, его беспокойство вызвал тот факт, что Джошуа был отправлен в нокдаун спарринг-партнёром.

Отмечается, что отец британца требовал перенести бой с Руисом, но не сумел этого добиться.

Руис нокаутировал оппонента в седьмом раунде поединка и отобрал у британского спортсмена титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO. Для Джошуа это первое поражение в карьере. 

Ранее промоутер рассказал, когда состоится реванш между боксёрами Джошуа и Руисом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить