Чакветадзе считает, что выступление в миксте с Марреем не пойдёт на пользу Шараповой

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе высказала мнение о возможности совместного выступления россиянки Марии Шараповой и британца Энди Маррея в соревнованиях смешанных дуэтов на третьем в сезоне турнире серии Большого шлема — Уимблдоне.

«Такое невозможно по определению! Микст и одиночный разряд — это как Марс и Земля. У Марии другие планы. Даже если представить, что они рискнули бы пойти на такую авантюру, то вряд ли это принесло бы ей пользу. Помнится, она пробовала свои силы в парном разряде с Еленой Весниной — ничего из этого не получилось. Маша и пара — это несовместимые понятия. Не будет же она играть лишь для того, чтобы получать какие-то символические деньги! Ей надо выигрывать турниры в своём разряде. Так что это не более чем шутка», — заявила Чакветадзе RT.

Ранее Анна Дмитриева высказала мнение, что совместное выступление Шараповой и Маррея вызовет небывалый интерес у зрителей.