Дмитриева считает, что совместное выступление Шараповой и Маррея вызовет небывалый интерес у зрителей

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Советская теннисистка, комментатор Анна Дмитриева высказала мнение о возможности совместного выступления россиянки Марии Шараповой и британца Энди Маррея в соревнованиях смешанных дуэтом на третьем в сезоне турнире серии Большого шлема — Уимблдоне.
Дмитриева считает, что совместное выступление Шараповой и Маррея вызовет небывалый интерес у зрителей
  • © Steve O'Sullivan, via www.imago-images.de
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«А почему бы и нет? Я прочитала об этом в социальных сетях и подумала, что это было бы интересно. По сути, Мария никогда не выступала в смешанных парах, несколько матчей не в счёт. Логику Маррея легко объяснить. Таким образом он смог бы понять свою истинную форму и попытаться вернуться в спорт. А для Шараповой это было бы отличной возможностью остаться в теннисе без серьёзных психологических травм. Правда, как Энди, с лёта она играть не умеет, не её конёк, хотя в миксте это необходимо. Зато быстро реагирует на приёме. В любом случае появление Шараповой на публике в любой форме вызывает небывалый интерес у зрителей», — заявила Дмитриева RT.

Ранее сообщалось, что Шарапова намекнула на возможное выступление с Марреем в миксте на Уимблдоне.

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