Чакветадзе считает, что у Шараповой есть проблемы с мотивацией

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Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе высказала мнение об условиях, в которых находится Мария Шарапова, перенёсшая череду травм.
Чакветадзе считает, что у Шараповой есть проблемы с мотивацией
  • © Thomas Reiner, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Мне кажется, что ей по силам вернуться в былую форму, но есть явные проблемы с мотивацией. Ей стало совсем тяжело, ведь она долго выступала на одном уровне, а таких людей в теннисе мало. На протяжении длительного времени Мария держалась в десятке сильнейших, выигрывала Большие шлемы, а затем попала в такую ситуацию. Думаю, она будет предпринимать все попытки, чтобы дойти хотя бы до финала. При этом всем понятно, что спортсмену после 30, а особенно девушке, каждая игра даётся уже непросто. Другие приоритеты в жизни, а тело требует больше времени на восстановление», — заявила Чакветадзе RT.

Ранее Анна Дмитриева предположила, что у Шараповой нет задачи вернуть свою былую форму.

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