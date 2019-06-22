Дмитриева: у Шараповой нет задачи вернуть былую форму

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Советская теннисистка, комментатор Анна Дмитриева высказала мнение о кондициях, в которых находится бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, перенёсшая череду травм.
Дмитриева: у Шараповой нет задачи вернуть былую форму
  • © Thomas Reiner, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Мне кажется у неё нет задачи вернуться на прошлые позиции. Об этом говорит её постоянное отсутствие на крупных турнирах. Значит, она пока не решила, надо ей биться за каждую победу или нет. Все думают, стоит ли Шараповой закончить карьеру? Но раз она ещё выходит на корт, значит, верит в то, что может продолжать. Хотя её форма очень далека от своих высот», — заявила Дмитриева RT.

Ранее сообщалось, что Шарапова уступила Кербер и завершила выступление на теннисном турнире на Майорке.

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