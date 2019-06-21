СМИ: Сульшер согласился продать Погба из МЮ

Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу полузащитника Поля Погба.

Как сообщает Daily Star, специалист готов отпустить из команды 26-летнего хавбека, а вырученные за его продажу средства пустить на усиление состава.

Погба является воспитанником МЮ, в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 2011 году, после чего провёл четыре сезона в «Ювентусе», а затем снова вернулся в стан «красных дьяволов». В общей сложности в его активе 138 матчей за МЮ, в которых он забил 31 мяч и отдал 29 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Интер» хочет предложить МЮ Мауро Икарди и доплату в обмен на Ромелу Лукаку.