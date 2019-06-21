СМИ: Сульшер согласился продать Погба из МЮ

Короткая ссылка
Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу полузащитника Поля Погба.
СМИ: Сульшер согласился продать Погба из МЮ
  • Reuters

Как сообщает Daily Star, специалист готов отпустить из команды 26-летнего хавбека, а вырученные за его продажу средства пустить на усиление состава.

Погба является воспитанником МЮ, в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 2011 году, после чего провёл четыре сезона в «Ювентусе», а затем снова вернулся в стан «красных дьяволов». В общей сложности в его активе 138 матчей за МЮ, в которых он забил 31 мяч и отдал 29 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Интер» хочет предложить МЮ Мауро Икарди и доплату в обмен на Ромелу Лукаку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить