«Интер» хочет предложить МЮ Икарди и доплату в обмен на Лукаку

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Миланский «Интер» планирует предложить «Манчестер Юнайтед» экс-капитана команды Мауро Икарди и денежную компенсацию ради форварда Ромелу Лукаку.
«Интер» хочет предложить МЮ Икарди и доплату в обмен на Лукаку
  • ©Jose Breton/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает The Telegraph, миланский «Интер» не может позволить себе заплатить £80 млн за нападающего Ромелу Лукаку без нарушения правил финансового фейр-плей.

По информации источника, руководство итальянской команды планирует предложить МЮ форварда Мауро Икарди и доплату.

Лукаку в прошлом сезоне сыграл 45 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Икарди провёл 37 игр, в которых отличился 17 результативными ударами.

Ранее сообщалось, что Вудворд продолжит отвечать за трансферы в «Манчестер Юнайтед».

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