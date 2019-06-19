«Интер» хочет предложить МЮ Икарди и доплату в обмен на Лукаку
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Как сообщает The Telegraph, миланский «Интер» не может позволить себе заплатить £80 млн за нападающего Ромелу Лукаку без нарушения правил финансового фейр-плей.
По информации источника, руководство итальянской команды планирует предложить МЮ форварда Мауро Икарди и доплату.
Лукаку в прошлом сезоне сыграл 45 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Икарди провёл 37 игр, в которых отличился 17 результативными ударами.
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