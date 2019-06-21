Барбашёв рассказал о падении с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса»
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«Мы с парнями отбивали «пятюни» фанатам, затем залезли на эту машину. Какое-то время она не двигалась, но при первом же небольшом движении я просто потерял равновесие», — приводит слова Барбашёва «Чемпионат».
Он отметил, что на видео произошедшее выглядело страшно, но на самом деле он ударился несильно.
«Успел сгруппироваться и приземлился на пятую точку. Обошлось без травм и синяков», — добавил 23-летний россиянин.
«Сент-Луис Блюз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. В победном для команды плей-офф Барбашёв, выступающий в составе «Блюза» с 2017 года, сыграл 25 матчей и набрал шесть (3 + 3) очков.
Ранее Барбашёв высказал мнение о своём будущем в команде.