Барбашёв рассказал о падении с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса»

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв рассказал о своём падении с пожарной машины во время чемпионского парада «Сент-Луис Блюз» в честь первой в истории победы команды в Кубке Стэнли.
Барбашёв рассказал о падении с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса»
  • © Tim Spyers/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Мы с парнями отбивали «пятюни» фанатам, затем залезли на эту машину. Какое-то время она не двигалась, но при первом же небольшом движении я просто потерял равновесие», — приводит слова Барбашёва «Чемпионат».

Он отметил, что на видео произошедшее выглядело страшно, но на самом деле он ударился несильно.

«Успел сгруппироваться и приземлился на пятую точку. Обошлось без травм и синяков», — добавил 23-летний россиянин.

«Сент-Луис Блюз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. В победном для команды плей-офф Барбашёв, выступающий в составе «Блюза» с 2017 года, сыграл 25 матчей и набрал шесть (3 + 3) очков.

Ранее Барбашёв высказал мнение о своём будущем в команде.

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