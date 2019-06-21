Барбашёв о своём будущем в «Сент-Луисе»: не знаю, что будет дальше

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв высказал мнение о своём будущем в команде.
Барбашёв о своём будущем в «Сент-Луисе»: не знаю, что будет дальше
  • Reuters

«Пока никаких разговоров не было, всё на уровне обсуждения с агентом. «Сент-Луис» захотел сохранить права на меня, поэтому сделал квалификацию. Не знаю, что будет дальше. Сейчас у нашего генерального менеджера Дага Армстронга несколько тяжёлых недель. Прошла церемония вручения наград в Лас-Вегасе, впереди драфт», — приводит слова Барбашёва «Чемпионат».

Он отметил, что сейчас его полностью устраивает положение в команде, с которой он по итогам сезона-2018/19 завоевал Кубок Стэнли.

«У нас молодая команда, у всех есть определённое мастерство. Когда играешь в полуфинале и финале по 15 минут и больше, то нет смысла предъявлять какие-то претензии», — добавил 23-летний россиянин.

16 июня стало известно, что «Сент-Луис» сделал квалификационное предложение Барбашёву, выступающему за клуб с 2017 года.

Ранее сообщалось, что «Вегас» рассматривает вариант обмена Никиты Гусева.

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