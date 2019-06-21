СМИ: «Вегас» рассматривает вариант обмена Гусева
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» может обменять российского нападающего команды Никиту Гусева.
- © Monika Skolimowska/dpa
- globallookpress.com
Обь этом сообщает журналист Пьер Лебрюн в своём Twitter.
На данный момент Гусев не провёл ещё ни одного матча за «Вегас» после своего перехода из СКА.
Ранее НХЛ анонсировала изменения в правилах.
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