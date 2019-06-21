СМИ: «Вегас» рассматривает вариант обмена Гусева

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» может обменять российского нападающего команды Никиту Гусева.
СМИ: «Вегас» рассматривает вариант обмена Гусева
  • © Monika Skolimowska/dpa
  • globallookpress.com

Обь этом сообщает журналист Пьер Лебрюн в своём Twitter

На данный момент Гусев не провёл ещё ни одного матча за «Вегас» после своего перехода из СКА.

Ранее НХЛ анонсировала изменения в правилах.

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