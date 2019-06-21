НХЛ анонсировала изменения в правилах

Правила Национальной хоккейной лиги (НХЛ) изменятся с следующем сезоне.

Как сообщает официальный сайт организации, изменено правило использования видеопросмотра и случаев подачи протеста тренером, согласно которому раньше тренер мог запросить протест офсайд и помеху вратарю. Теперь же наставники имеют право опротестовать моменты во время атаки соперников, которые должны были привести к остановке игры, но этого не произошло из-за ошибки судьи.

Подобное сможет происходить только в том случае, если шайба не покидала атакующую зону. При этом за неудачные запросы у команд теперь не будут отбирать тайм-ауты. Тем не менее за первый неудачный запрос команда получит малый штраф, а за второй — двойной малый штраф.

Также, рефери будут обязаны смотреть повтор перед принятием решения о большом штрафе и малом штрафе.

Если же игрок остался без шлема, то теперь он будет обязан покинуть лед, либо вновь надеть шлем. В ином случае он будет подвергнут малому штрафу. Кроме того, если голкипер намеренно сдвинет ворота, то будет засчитан гол в пользу атакующей команды

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин занял седьмое место в голосовании на «Харт Трофи».